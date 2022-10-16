Движение на МКАД в районе Липецкой улицы было осложнено из-за возгорания машины

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение было осложнено на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машина загорелась в крайней правой полосе на внутренней стороне 27-го километра МКАД. Из-за происшествия были открыты четыре полосы из шести. В настоящее время движение на участке восстановили.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Каланчевской улице в Москве произошло столкновение двух автомобилей Mitsubishi и Mercedes в районе дома № 15. В результате Mitsubishi опрокинулся. В ДТП никто не пострадал. По факту происшествия организовано административное расследование.



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