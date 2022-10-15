Движение на Люблинской улице ограничено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно’’

Два автомобиля столкнулись на улице Люблинской, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Из-за аварии движение в сторону области проводится по двум полосам.

ДТП произошло в районе дома 74. На месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам.

Также в Ясеневе автобус насмерть сбил ребенка на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. Водитель наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода.

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