14 октября, 18:58Происшествия
Движение в сторону области на Варшавском шоссе осложнено из-за ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение в сторону Московской области на Варшавском шоссе осложнено из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Несколько автомобилей столкнулись на 52-м километре Варшавского шоссе. Одна машина опрокинулась в кювет.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался.
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