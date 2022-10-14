Движение в сторону области на Варшавском шоссе осложнено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в сторону Московской области на Варшавском шоссе осложнено из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Несколько автомобилей столкнулись на 52-м километре Варшавского шоссе. Одна машина опрокинулась в кювет.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса насмерть сбил мальчика на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался.



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