Количество отравившихся в Подмосковье школьников увеличилось до 43

19:16
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
39 школьников находятся в больницах Клина и Солнечногорска с подозрением на ротавирусную инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
"Как уточнили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений... <...> 32 ребенка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение", – говорится в публикации.
Правозащитница также уточнила, что еще семеро детей со схожими симптомами обратились в Солнечногорскую областную больницу. Они находятся в инфекционном отделении медучреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В следственном комитете ранее сообщили, что накануне в Клину за медицинской помощью обратились 20 школьников с признаками отравления. По данному факту СК и прокуратура организовали проверки. Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы еды, которую употребляли школьники.
20 школьников отравились в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: