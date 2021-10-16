Количество отравившихся в Подмосковье школьников увеличилось до 43

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39 школьников находятся в больницах Клина и Солнечногорска с подозрением на ротавирусную инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

"Как уточнили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений... <...> 32 ребенка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение", – говорится в публикации.

Правозащитница также уточнила, что еще семеро детей со схожими симптомами обратились в Солнечногорскую областную больницу. Они находятся в инфекционном отделении медучреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В следственном комитете ранее сообщили, что накануне в Клину за медицинской помощью обратились 20 школьников с признаками отравления. По данному факту СК и прокуратура организовали проверки. Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы еды, которую употребляли школьники.

