Московская полиция начала проверку информации о драке водителя автобуса и пассажира

Московские полицейские выясняют обстоятельства драки, произошедшей между водителем автобуса и пассажиром. Об этом заявили представители столичного главка МВД.

"ГУ МВД по городу Москве изучает видеозапись, размещенную в интернете, где между двумя мужчинами произошел конфликт, проводится проверка", – уточнили в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили РИА Новости, что применивший силу к пассажиру водитель автобуса отстранен от работы.

Ранее говорилось, что пассажиров в Москве не будут пускать в транспорт без маски и перчаток.