СК провел обыски в московском хостеле, где находились 108 иностранцев

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи провели обыск в одном из хостелов в Москве по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате там обнаружили 108 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По версии следствия, неизвестные самовольно переоборудовали подвальное помещение жилого дома, которое находится на Шелепихинской набережной, для оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания.

После этого следователям поступила информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Зоологической. В связи с этим сотрудники столичного СК вместе с оперативными службами и Росгвардией провели обыск в данном хостеле.

Всех иностранных граждан, по информации столичного СК, в ближайшее время доставят в полицейский участок для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений в Москве. Кроме того, два гражданина были поставлены на воинский учет и им вручены повестки.

"Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", – сказано в сообщении.

Ранее следователи провели обыски по делу о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово, расположенной в Москве.

Как сообщили СМИ в правоохранительных органах, дело связано с предложениями за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тысяч рублей.

