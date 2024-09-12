Более 400 жильцов хостела задержаны по подозрению в незаконной миграции в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Силовики задержали около 439 иностранных граждан во время обыска в одном из хостелов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

По информации ведомства, сейчас иностранцев доставляют в отделение полиции для проверки законности их пребывания в РФ, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений. Кроме того, в подразделение столичного СК привезли руководство и администрацию хостела для проведения следственных мероприятий.

Как уточнили в пресс-службе, обыски в хостеле на Профсоюзной улице проводились в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества.

Ранее следователи организовали обыски по делу о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово, расположенной в Москве.

Как сообщили СМИ в правоохранительных органах, дело связано с предложениями за денежное вознаграждение помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тысяч рублей.

