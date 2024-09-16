Захлебнувшаяся в бассейне на Кубани школьница умерла спустя 5 дней реанимации

Фото: vk.com/Детский оздоровительный лагерь "СОЗВЕЗДИЕ"

Захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря под Туапсе девочка умерла спустя 5 дней реанимации, сообщает Life.ru со ссылкой на министра образования и спорта Республики Карелия Романа Голубева.

"Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице", – отметил Голубев.

Министр добавил, что врачи делали все возможное для спасения школьницы.

Несчастный случай произошел 11 сентября в оздоровительном лагере села Ольгинка. В региональной прокуратуре сообщили, что девятилетняя девочка наглоталась воды и перестала подавать признаки жизни. Ребенка реанимировали, после чего госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 1.

Между тем в августе обрушилась кровля водного комплекса "Акватория" во Владивостоке. Обрушение металлических элементов произошло на минус 2-м этаже здания на площади около 100 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали восемь человек, пять из них были доставлены в больницу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.