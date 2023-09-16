Дело о наследстве командира ЧВК "Вагнер" Уткина открыли в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге завели дело о наследстве командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Об этом сказано в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты, передает "Лента.ру".

По информации из открытой базы данных следует, что делопроизводство начал нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Санкт-Петербурга, который вел процесс о наследстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Данных об имуществе, которое было у Уткина, в доступе нет.

Ранее состоялось прощание с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Оно прошло в закрытом формате. В пресс-службе главы группы уточнили, что проститься с погибшим можно на Пороховском кладбище. После этого полевого командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Похороны прошли с воинскими почестями.

Бизнес-джет Embraer, на котором находились Пригожин и Уткин, упал в Тверской области 23 августа. Помимо них, членами экипажа были еще 8 человек. Все они погибли.

Следственный комитет РФ после молекулярно-генетических экспертиз подтвердил смерть Пригожина, а также установил личности всех тех, кто находился на борту в момент падения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование обстоятельств катастрофы проходит исключительно внутри России. По его словам, оно не будет носить международный характер.

Пригожин и Уткин были в числе пассажиров разбившегося бизнес-джета в Тверской области