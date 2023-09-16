16 сентября, 06:56Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели полицейского в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели полицейского в результате погони за правонарушителем в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.
Уголовное дело было возбуждено по статьям за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и за незаконные приобретение, хранение, ношение оружия.
В данный момент сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли оружие. Проводятся допросы, также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони на автомобиле в Подмосковье.
Напарник полицейского ответным огнем ранил злоумышленника. Последнего с ранениями госпитализировали – им оказался житель Москвы 1970 года рождения.
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