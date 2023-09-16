СК возбудил уголовное дело после гибели полицейского в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели полицейского в результате погони за правонарушителем в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело было возбуждено по статьям за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и за незаконные приобретение, хранение, ношение оружия.

В данный момент сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли оружие. Проводятся допросы, также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони на автомобиле в Подмосковье.

Напарник полицейского ответным огнем ранил злоумышленника. Последнего с ранениями госпитализировали – им оказался житель Москвы 1970 года рождения.