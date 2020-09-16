Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии найденной на лавочке девочки

11:44
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Девочка, найденная на лавочке у подъезда одного из домов в Люберцах, здорова, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, мать ребенка в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
"Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3,6 килограмма. Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время установлено, что о малышке в полицию сообщила именно ее мать", – цитирует ее Агентство "Москва".
Мишонова добавила, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, это пятый ребенок в семье, женщина одинока.
"Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье", – добавила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что новорожденную девочку обнаружили на улице Поселок Калинина в Люберцах. Возраст ребенка – около месяца. Младенец находится в медицинском учреждении. Мать ребенка доставили в полицию.
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