Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии найденной на лавочке девочки

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Девочка, найденная на лавочке у подъезда одного из домов в Люберцах, здорова, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, мать ребенка в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

"Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3,6 килограмма. Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время установлено, что о малышке в полицию сообщила именно ее мать", – цитирует ее Агентство "Москва".

Мишонова добавила, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, это пятый ребенок в семье, женщина одинока.

"Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье", – добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку обнаружили на улице Поселок Калинина в Люберцах. Возраст ребенка – около месяца. Младенец находится в медицинском учреждении. Мать ребенка доставили в полицию.