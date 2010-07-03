Число пострадавших в ДТП на Можайском шоссе возросло

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В аварии на Можайском шоссе пострадали 10 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"На место ДТП на Можайском шоссе в течение пяти-восьми минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 10 человек. Девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в городские больницы и травмпункты в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести", – заявили в Депздраве.

Там заверили, что помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, угрозы для их жизней нет.

Ранее сообщалось, что в ДТП с тремя автобусами на Можайском шоссе пострадали шесть человек. В районе происшествия ограничивалось движение транспорта. В настоящее время оно восстановлено.