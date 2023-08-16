Семь человек пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Фото: vk.com/Управление МВД России по Тверской области

Семь человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-10 "Россия" в районе села Коломно Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что там столкнулись один грузовой и два легковых автомобиля. На место происшествия для установления всех обстоятельств аварии были вызваны сотрудники полиции.

Известно, что трое из пострадавших – несовершеннолетние. Они вместе со взрослыми были госпитализированы с места ДТП.

На днях четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии на трассе Чита – Забайкальск. Инцидент произошел в районе поселка Атамановка. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda.

