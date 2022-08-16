Трое сирийских военных погибли в результате удара ВВС Турции по окрестностям Алеппо

Фото: AP Photo/Omar Sanadiki

Трое военных Сирии погибли в результате удара ВВС Турции по военным объектам в окрестностях Алеппо. Об этом сообщили в министерстве обороны САР, передает РИА Новости.

В военном ведомстве уточнили, что еще шесть военных получили ранения. Удар был нанесен во вторник во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Удары были произведены со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля. Сирийские системы ПВО сбили большинство ракет.

До этого пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.