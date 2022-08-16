Застройщик проведет проверку в ЖК "Испанские кварталы" после падения створки окна

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Группа компаний "А101" проведет проверку в столичном жилом комплексе "Испанские кварталы" после падения створки окна, сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время управляющая компания и ГК "А101" устанавливают причину падения створки, для чего у собственника квартиры находится инженер управляющей компании, директор УК также выехал на место", – рассказали в пресс-службе застройщика.

Ранее в Сети появились сообщения о падении окна из квартиры на восьмом этаже жилого комплекса "Испанские кварталы".

В начале августа в Москомархитектуре заявили, что с начала года в столице оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов, в том числе проекты планировки и изменения Правил землепользования и застройки.