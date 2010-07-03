Змею поймали в квартире в Люберцах, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Как рассказали в пресс-службе, 16 августа сотрудники 232-й пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления Мособлпожспаса поймали змею в квартире на Юбилейной улице. О незваной гостье спасателям в 02:30 сообщили владельцы квартиры.

"Мы оперативно выехали на место происшествия. Особых проблем при поимке рептилии не возникло", – отметили сотрудники Мособлпожспаса. Спасатели предположили, что змею держал кто-то из соседей и она могла заползти в квартиру через вентиляцию или канализацию.

Как добавили в пресс-службе, сейчас за пойманной рептилией присматривает старшая смены – спасатель Ксения Власкина. "Девушка раздумывает оставить пресмыкающееся себе", – говорится в сообщении. Отмечается, что эта змея станет уже второй среди домашних питомцев Власкиной.

В начале августа в туалете одной из квартир в Перми нашли полутораметрового питона. По словам специалистов, он заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз. Змею поймали и отправили на передержку в серпентарий.