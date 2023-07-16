Прокуратура установила личность матери ребенка, найденного на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Личность матери ребенка, найденного около дома на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы, установлена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"24-летняя женщина (1999 года рождения. – Прим. ред.) и малолетний мальчик (1 год. – Прим. ред.) проживают в квартире жилого дома на улице Сельскохозяйственной", – отметили в ведомстве.

По словам матери, она находилась с ребенком в квартире, но уснула и оставила мальчика без присмотра. В результате ребенок выпал из окна с высоты 4 этажа.

В прокуратуре добавили, что женщина, которая проходила мимо дома, услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы.

Немногим ранее сообщалось, что прохожие 16 июля нашли на северо-востоке столицы годовалого ребенка. В сообщении уточнили, что мальчика передали для осмотра медработникам, позже ребенка госпитализировали.

Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы поставила на контроль установление личности ребенка и его родителей.

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