Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в квартире жилого дома в подмосковном Фрязине. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

"В пятницу, 16 июля, в квартире, расположенной во Фрязине, обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями: хозяина квартиры 1965 года рождения и его сожительницы 1975 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Как предварительно установило следствие, погибшие злоупотребляли алкоголем. На месте происшествия были обнаружены гладкоствольное ружье с патронами и разрешение на хранение оружия, оформленное на имя владельца квартиры.

"С участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая, посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Волгоградской области мужчина выстрелил в жену из огнестрельного оружия и скрылся. Позднее правоохранителям удалось обнаружить его тело. Отмечается, что 52-летняя женщина с огнестрельными ранами лица и груди была госпитализирована в центральную больницу Новоаннинского района в понедельник, 12 июля. В настоящее время она находится в реанимации.