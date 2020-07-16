Благодаря видеокамерам за полгода в Москве раскрыли 2 440 преступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За полгода благодаря системам видеонаблюдения полицейским Москвы удалось раскрыть 2440 преступлений, сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"С использованием системы видеонаблюдения, в которой функционирует более 189 тысяч камер, раскрыто 2 440 преступлений, из которых 23 убийства, 74 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 105 разбойных нападений, 272 грабежа и 1 311 краж", – сказали в пресс-службе.

Ранее в Красноярске правоохранители по камерам видеонаблюдения смогли отследить маршрут преступников, напавших на инкассаторов. Задержание проводилось сразу в нескольких районах города.