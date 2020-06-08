Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Красноярске задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая. Задержание проводилось сразу в нескольких районах города. Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 59, 49 и 30 лет. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МВД.

Известно, что преступление произошло в Кировском районе города на улице Щорса. Злоумышленники напали на машину, перевозившую деньги, ранили двух инкассаторов и скрылись. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители отследили маршрут преступников по камерам видеонаблюдения.

