Уголовное дело возбуждено после пожара в автосервисе в подмосковном Подольске

Фото: Москва 24

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного поджога автосервиса в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной версии, инцидент произошел после того, как несколько мужчин проникли на территорию СТО, а потом подожгли ангар с оборудованием и двумя грузовыми автомобилями. Также огонь уничтожил и повредил еще пять припаркованных рядом автомобилей.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лиц, совершивших поджог. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Подольская городская прокуратура", – говорится в сообщении.

Автосервис на Промышленной улице Подольска загорелся ночью 16 мая. Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания на место ЧП прибыли 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц специальной техники. В итоге пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал.