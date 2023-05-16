Тело утонувшей студентки обнаружили во Владивостоке

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Приморскому краю обнаружили во Владивостоке тело утонувшей девушки, которая ранее считалась пропавшей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена ее обувь", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти девушки стало утопление. Дело расследуют по статье 105 ("Убийство") Уголовного кодекса РФ.

Ход и расследование дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. По итогам проделанной работы председатель СК РФ Александр Бастрыкин ожидает доклад.

Ранее после пожара в квартире дома на Большой Почтовой улице в центре Москвы было обнаружено тело женщины. Согласно экспертизам, погибшая оказалась 1986 года рождения. Следов поджога в ходе расследования дела также обнаружено не было.

