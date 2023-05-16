Видео: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г.Москве"

К тушению крупного пожара в ангаре на юго-востоке Москвы привлекли авиацию. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по столице.

"В тушении пожара принимает участие вертолет К-32 Московского авиационного центра", – отметили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что мусор воспламенился в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы на площади 70 "квадратов". Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел по адресу улица Южнопортовая, дом 19, строение 1.

Позже огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что участок на улице Южнопортовой, где вспыхнул пожар, не относится к Московскому автомобильному заводу "Москвич". В пресс-службе предприятия подчеркнули, что организация работает в штатном режиме.

