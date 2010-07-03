В ТиНАО неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом рублей

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Неизвестные напали на мужчину в поселке Мосрентген в ТиНАО и отобрали у него сумку с деньгами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. При себе у нападавших был травматический пистолет, из которого они несколько раз выстрелили в воздух.

Материальный ущерб составил 1 миллион рублей. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестные совершили разбойное нападение на студента РУДН. Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое.