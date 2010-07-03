Фото: depositphotos/alexraths

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на юге столицы. Для этого им пришлось применить табельное оружие, сообщает Агентство "Москва".

Неизвестные ворвались в офисное помещение на Нагатинской улице и, угрожая сотрудникам фирмы предметами, похожими на огнестрельное оружие, похитили сумку почти с 2 миллионами рублей.

Автомобиль с подозреваемыми обнаружили на Аминьевском шоссе. В ходе задержания один из подозреваемых получил ранение. Его доставили в больницу.

По факту нападения возбуждено дело по статье "Разбой". Полиция выясняет подробности нападения и ведет розыск соучастников.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы полицейские ранили из огнестрельного оружия подозреваемого в грабеже. Подозреваемый якобы оказал активное сопротивление.