Две фуры и легковушка столкнулись в Подмосковье

Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись на трассе А-107 в Подмосковье, сообщает телеканал Москва 24. В результате аварии одна из фур загорелась.

Авария произошла в районе пересечения А-107 с Носовихинским шоссе. Пожар уже потушен. Никто не пострадал.