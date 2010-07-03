Водитель Mercedes пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате ДТП на юго-востоке Москвы один человек получил травмы, передает Агентство "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах, водитель Mercedes, двигаясь по улице Марьинский Парк в районе дома 53, совершил наезд на бетонное ограждение.

По словам собеседника агентства, водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что три легковых автомобиля столкнулись в столичном районе Очаково-Матвеевское. В результате аварии пострадал один человек. ДТП произошло на улице Озерная в районе дома № 2.