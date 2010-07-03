Человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на западе Москвы

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Три легковых автомобиля столкнулись в столичном районе Очаково-Матвеевское. В результате аварии пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

"ДТП произошло на улице Озерная в районе дома № 2. Пострадавшего госпитализировали до прибытия экстренных служб города", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что мотоциклист получил травмы в ДТП в Тверском районе столицы. Авария произошла на улице Краснопролетарская на пересечении с Садовым кольцом.