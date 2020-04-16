У Tesla украли секретные сведения

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В компании Tesla похитили секретные данные. На сливе конфиденциальной информации поймали бывших сотрудников организации, сообщает Reuters.

Отмечается, что украденная информация содержала сведения о запатентованной системе контроля за производством, складированием, инвентаризацией, дистрибуцией и транспортировкой. Все похищенные данные были переданы в компанию Zoox.

Предполагается, что в организации воспользовались полученной информацией в личных целях, в частности, это позволило не тратить силы на разработку собственной логистической системы.

Руководством Tesla был подан иск на Zoox. Решением суда стартап обязали выплатить компании Илона Маска компенсацию.

Ранее глава компании поделился секретами успеха в бизнесе. В частности, Маск посоветовал начинающим предпринимателям научиться принять факт собственной неправоты и стремиться к совершению как можно меньшего количества ошибок.