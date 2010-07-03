Мать Карауловой рассказала о планах дочери на свободе

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Мать Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство", рассказала о планах дочери на жизнь после колонии.

"Варя очень скучает, и когда мы встречаемся, то очень трогательно, именно сейчас мы стали ценить отношения. Сейчас строить планы на будущее очень тяжело. Варя очень мечтает просто босиком пройти по траве", – цитирует ее РИА Новости.

Кира Караулова подчеркнула, что ее дочь лишена этой возможности уже 3,5 года. Кроме того, девушку ждут на работу многие люди, уточнила мать Варвары Карауловой. "У нее сейчас очень широкая переписка с разными людьми", – отметила она во время допроса.

По словам матери, Варвара прежде всего продолжит образование и выберет людей, с которыми будет работать. Сейчас она содержится в колонии в Вологодской области. Отбывая наказание, девушка поступила в университет на заочное отделение юридического факультета.

В мае 2015 года Варвара Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе. Вскоре девушку задержали за незаконное пересечение границы. Домой она вернулась в июне.

Осенью того же года Караулову арестовали. Через год ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

По информации следователей, с Карауловой переписывался ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он пытался завербовать девушку в ряды террористической группировки.

16 апреля Вологодский суд рассмотрит ходатайство об УДО Карауловой. Руководство колонии № 1 УФСИН по Волгоградской области против освобождения девушки по УДО.