Дело завели после гибели детей при пожаре в Серпухове

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Следователи завели уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в Серпухове. Об этом сообщает сайт подмосковного управления СК.

Квартира, в которой были заперты братья пяти и семи лет, загорелась 15 апреля. В момент ЧП их мама была на работе. За детьми присматривала соседка, которая отлучилась на некоторое время.

Тела мальчиков нашли в ходе тушения. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Уже допрошены соседи и назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.