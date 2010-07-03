Два ребенка погибли при пожаре в Серпухове

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Два ребенка погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС Федора Польшина.

Возгорание на площади 30 квадратных метров произошло в доме № 161/а на улице Центральная. Из горящего здания эвакуировали пять человек. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП, уточняется возраст погибших.