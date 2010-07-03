Погибшие в пожаре в Подмосковье дети были дома одни

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Двое детей, погибших при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, находились дома одни, сообщает ТАСС.

По словам представителя СК по Московской области Ольги Врадий, входная дверь была заперта снаружи. Она подчеркнула, что мама мальчиков была на работе, а за детьми присматривала соседка. Когда произошел пожар, женщина отлучилась, пояснила Врадий.

Возгорание на площади 30 квадратных метров произошло в двухэтажном жилом доме № 161/а на улице Центральная. Погибли двое детей. Из горящего здания эвакуировали пять человек. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.