В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

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В Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде состоялось прощание с Героем России Сергеем Чебневым, погибшим в бою в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

На прощание пришли родственники военнослужащего, его сослуживцы, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также представители Балтийского флота, региональных силовых структур и органов законодательной и исполнительной власти.

"Для всех нас это большая потеря, как и для всей России, потому что этот человек – пример мужества своему поколению, человек, который защищал нашу страну, не дал прорваться врагам на стратегические объекты. Я хочу выразить искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам", – подчеркнул Беспрозванных.

В ходе церемонии прощания глава региона сообщил, что в Калининграде намерены назвать улицу в честь Чебнева.

В августе 2024 года подполковник Чебнев в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, которую атаковали формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Герой России командовал тремя полками, не позволив противнику подобраться к Курской АЭС.

Тело военнослужащего было вытащено из-под завалов здания в районе женской колонии в освобожденной Малой Локне в марте 2025 года.

6 марта Чебневу исполнилось бы 46 лет. В этот день Владимир Путин передал супруге подполковника медаль "Золотая Звезда".