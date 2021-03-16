Автомобиль опрокинулся на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

По данным Дептранса, авария случилась на улице Сретенка в районе дома номер 8.

"Автомобиль совершил наезд на мачту освещения и группу дорожных знаков с последующим опрокидыванием", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В результате случившегося никто не пострадал. Из-за аварии оказались заняты первая и вторая полосы движения в сторону Садового кольца.

"Объезд места ДТП осуществляется по встречной полосе движения. Движение не затруднено", – дополнили в Дептрансе.

Ранее автомобиль совершил наезд на препятствие на Ярославском шоссе. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

Накануне машина столкнулась с разделительным ограждением на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек.