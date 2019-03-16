Дочь Майкла Джексона попала в больницу после попытки суицида

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Дочь певца Майкла Джексона Пэрис Джексон экстренно доставили в больницу. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции, 20-летняя девушка пыталась свести счеты с жизнью.

Отмечается, что в лос-анджелесский дом Пэрис врачией и полицейских вызвали 16 марта.

После госпитализации состояние девушки, пострадавшей от потери крови, стабилизировалось. Неназванные друзья дочери короля поп-музыки утверждают, что случившееся имеет отношение к секс-скандалу, который развернулся вокруг Майкла Джексона.

В конце февраля родственники певца потребовали 100 миллионов долларов от HBO в связи с выходом фильма "Покидая Неверлэнд". В киноленте описываются случаи развращения исполнителем малолетних.

