Человек забрался на арку Крымского моста в Москве

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Человек забрался на одну из опор Крымского моста в центре Москвы. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и врачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

К 19:00 мужчину сняли с опоры и передали сотрудникам правоохранительных органов для разбирательства. Обстоятельства уточняются.