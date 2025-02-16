Силы ПВО уничтожили за ночь один беспилотник в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области в ночь на 16 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Власти региона не сообщали о возможных последствиях атаки БПЛА.

Ранее дроны ВСУ атаковали белгородский город Грайворон. При сбросе взрывного устройства по жилому сектору в двух частных домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Кроме того, в жилом секторе был перебит газопровод, однако специалисты оперативно устранили утечку газа. Еще один дрон сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, из-за чего тот загорелся.