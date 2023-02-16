Мать парня, погибшего в ТиНАО из-за отца экс-возлюбленной, рассказала о произошедшем

Фото: телеграм-канал Mash

Мать молодого хоккеиста Эдгара Харламова, погибшего в ТиНАО из-за действий отца бывшей возлюбленной, рассказала о произошедшем. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам матери, инцидент произошел 13 февраля. Харламов пришел домой к бывшей девушке, где у него возник конфликт с ее отцом, в результате чего молодой человек скончался.

"Он просто сел на него сверху и коленом передавил шею, сын задохнулся. С девушкой они расстались еще 4 февраля, до этого он снимал квартиру с сентября. Хотел, чтобы они жили вместе, независимо от родителей", – рассказала мать погибшего.

Женщина отметила, что в ночь на 5 февраля ее сын помогал бывшей девушке перевезти вещи к ее родителям. До этого никаких разрывов в их отношениях не было.

По словам матери, ее сын поехал 13 февраля домой к бывшей возлюбленной, чтобы поговорить.

"Эдгар пришел к девушке домой, попросил поговорить. Они его впустили, а что было дальше – я уже не знаю", – сказала женщина.

Мать погибшего добавила, что раньше ее сын жил в квартире бывшей девушки, он также отводил ее брата в детский сад. Она отметила, что сын никогда бы не напал на отца, так как был спокойным молодым человеком. Однако она не исключила, что парень мог дать сдачу в ответ на нападение.

Женщина указала, что семья девушки пыталась с ней связаться после смерти сына, однако она решила не отвечать "семье убийц".

"Есть суд и Бог, который их покарает. Пусть живут и ждут, когда их кара настигнет", – заявила женщина.

Она также подчеркнула, что мать девушки ранее в СМИ рассказала неправду о том, что ее сын якобы преследовал свою бывшую девушку.

Ранее стало известно, что актер Арсен Суховский умер от удара током. По словам приемной матери Юлианны Медведевой, 18-летний парень поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова. В свободное время он подрабатывал на стройке в подмосковном Звенигороде.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!