В Москве задержали политолога Валерия Соловья и его сына

19:34
Фото: instagram.com/Валерий Соловей
В Москве задержали бывшего профессора МГИМО, доктора исторических наук Валерия Соловья и его сына. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на супругу политолога Светлану Анащенкову.
"Валерия Дмитриевича и Павла доставили на допрос, он еще идет", – сказала она, уточнив, что не может предоставить больше информации из-за подписки о неразглашении.
Ранее РИА Новости сообщали, что до этого в квартире Соловья прошел обыск, который начался в 07:30 и продлился примерно восемь часов. В ходе него правоохранители изъяли всю технику.
После этого Валерия и Павла доставили на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.
Ранее в Подмосковье задержали депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича. Его доставили в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении зампреда территориальной избирательной комиссии города Артема Любимова.
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