В Москве задержали политолога Валерия Соловья и его сына

Фото: instagram.com/Валерий Соловей

В Москве задержали бывшего профессора МГИМО, доктора исторических наук Валерия Соловья и его сына. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на супругу политолога Светлану Анащенкову.

"Валерия Дмитриевича и Павла доставили на допрос, он еще идет", – сказала она, уточнив, что не может предоставить больше информации из-за подписки о неразглашении.

Ранее РИА Новости сообщали, что до этого в квартире Соловья прошел обыск, который начался в 07:30 и продлился примерно восемь часов. В ходе него правоохранители изъяли всю технику.

После этого Валерия и Павла доставили на допрос в Следственный комитет как свидетелей по уголовному делу.

Ранее в Подмосковье задержали депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича. Его доставили в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении зампреда территориальной избирательной комиссии города Артема Любимова.

