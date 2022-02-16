СК возбудил дело из-за массовых захоронений жителей в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в августе – октябре 2021 года были найдены пять массовых захоронений. Они располагались в поселках Славяносербск и Видное-1, а также в селе Верхнешевыревка.

"Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста", – говорится в сообщении.

Ранее военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе. В Народной милиции рассказали, что снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша открыл прицельный огонь по позиции защитников.

