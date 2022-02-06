Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Военнослужащий Донецкой народной республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, происшествие случилось 6 февраля.

"Снайпер 25 ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша, с огневой позиции в районе н.п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное)", – говорится в сообщении.

В результате погиб военнослужащий Народной милиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. По словам Лукашенко, в случае войны против Донбасса армия Белоруссии поведет себя так же, как и российская. Он также подчеркнул, что это будет совестный ответ с Россией.

