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16 января, 12:59

Происшествия

В Эстонии задержали россиянина по подозрению в работе на российские спецслужбы

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Власти Эстонии задержали гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, россиянина задержали 3 января. Он находится в таллинской тюрьме.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал властям Кипра запрос об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в августе по запросу американской полиции. Отмечалось, что Штаты направили в диппредставительства Кипра в США документы в поддержку своего требования об экстрадиции.

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