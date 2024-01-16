В Эстонии задержали россиянина по подозрению в работе на российские спецслужбы

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Власти Эстонии задержали гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, россиянина задержали 3 января. Он находится в таллинской тюрьме.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал властям Кипра запрос об экстрадиции гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в августе по запросу американской полиции. Отмечалось, что Штаты направили в диппредставительства Кипра в США документы в поддержку своего требования об экстрадиции.