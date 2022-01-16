Захвативший заложников в Техасе отпустил одного человека

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Захвативший заложников в синагоге американского города Колливилль в штате Техас отпустил одного человека. Об этом сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter.

Как утверждают правоохранители, освобожденный заложник не получил ранений. Кроме того, он не испытывает потребности в помощи медиков.

"Мужчина <...> вскоре воссоединится с семьей", – отметили в полиции.

Инцидент случился ранее на улице Плезант Ран. Неизвестный взял в заложники прихожан синагоги.

Как пишут СМИ, мужчина требует отпустить из тюрьмы свою сестру, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

По информации телеканала CNN, за сложившейся ситуацией следят в Белом доме. Кроме того, на месте происшествия находятся представители ФБР.