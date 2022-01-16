Неизвестный захватил в заложники прихожан синагоги в Техасе – СМИ

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Неизвестный взял в заложники прихожан синагоги в американском городе Колливилль в штате Техас. Об этом информирует местная полиция в официальном аккаунте в Twitter.

По данным правоохранителей, сейчас на улице Плезант Ран спецоперацию проводит спецназ.

"Всех жителей близлежащих районов эвакуируют", – отметили в полиции.

Как сообщает телеканал CNN, за сложившейся ситуацией следят в Белом доме. Кроме того, на месте находятся представители ФБР.

На данный момент в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стрельба случилась на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи.

По данным полицейских, инцидент случился в городе Галфпорт. Там произошла драка, переросшая в перестрелку.

До этого стрельба произошла у школы в городе Орора в американском штате Колорадо. По данным правоохранителей, инцидент случился в парке вблизи школы. Отмечалось, что пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет были госпитализированы.