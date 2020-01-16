Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна квартиры

Российская модель Ксения Пунтус пришла в сознание и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, передает телеканал Москва 24.

По словам девушки, она встречается с молодым человеком 1,5 месяца. Пунтус рассказала, что у нее есть привычка сидеть на подоконнике с iPad. В тот злополучный вечер модель не удержалась и случайно выпала из окна.

Молодой человек, по ее словам, в это время спал и ничего не видел. Сейчас девушку перевели из реанимации в отделение травматологии.

О происшествии стало известно 11 января. Сообщалось, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа. Ее обнаружили на тротуаре около дома со множественными ушибами, переломами и черепно-мозговой травмой.

По некоторым данным, вечером девушка отдыхала в компании внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Пара вернулась домой, после чего молодой человек лег спать. О произошедшем он узнал от правоохранителей, которые стали выяснять обстоятельства случившегося.

Модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сообщила, что девушка была найдена раздетой. По ее словам, у Пунтус были сломаны ноги и ребра.

