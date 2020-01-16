СК проверит данные об избиении матерью подростка в Балашихе

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные об избиении матерью 15-летней дочери в подмосковной Балашихе.

Как сообщила пресс-служба СК, сюжет о происшествии показали на одном из федеральных телеканалов. В нем подросток рассказала, что мать регулярно ее оскорбляла и била.

Сейчас школьница находится в реабилитационном центре. С ней работают психологи, инициирован судебный процесс о лишении матери родительских прав.

Организована доследственная проверка. В ходе проверки следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки.

Уголовное дело ранее возбудили после гибели младенца в Подмосковье. Тело нашли в квартире одного из поселков. Мальчик был рожден суррогатной матерью.