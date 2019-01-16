США подтвердили гибель своих военных при теракте в Манбидже

Гибель четырех военнослужащих США при взрыве в сирийском городе Манбидж подтвердили американские власти. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальный источник.
Представитель властей США уточнил, что еще трое военных получили ранения.
Жертвами взрыва, прогремевшего возле ресторана в центре Манбиджа, стали не менее 15 человек. По данным турецких СМИ, теракт устроил смертник. После случившегося вертолет армии США совершил посадку в районе ЧП, забрал раненных и улетел.
Пропагандистский орган запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" подтвердил факт подрыва, но не указал на свою причастность к инциденту.
На минувшей неделе СМИ сообщили, что Штаты выводят из Сирии военную технику. Однако сами войска из соображений безопасности пока остаются на территории САР.
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