США подтвердили гибель своих военных при теракте в Манбидже

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Гибель четырех военнослужащих США при взрыве в сирийском городе Манбидж подтвердили американские власти. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальный источник.

Представитель властей США уточнил, что еще трое военных получили ранения.

Жертвами взрыва, прогремевшего возле ресторана в центре Манбиджа, стали не менее 15 человек. По данным турецких СМИ, теракт устроил смертник. После случившегося вертолет армии США совершил посадку в районе ЧП, забрал раненных и улетел.

Пропагандистский орган запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" подтвердил факт подрыва, но не указал на свою причастность к инциденту.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что Штаты выводят из Сирии военную технику. Однако сами войска из соображений безопасности пока остаются на территории САР.