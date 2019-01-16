Агента украинских спецслужб выдворили из России

В Воронежской области задержали гражданина Украины, который собирал информацию о военных объектах в Крыму. По данным регионального УФСБ, речь идет об агенте СБУ Леониде Каплуне.
Уголовное дело не было возбуждено, так как преступление агент совершить не успел. Уточняется, что мужчина работал в сфере пассажирских перевозок. Его завербовали в пункте пропуска "Каланчак" и дали псевдоним Рыжий. Ему было необходимо узнать места дислокации российских воинских частей.
После того, как его задержали спецслужбы, возможность въезда в Россию закрыли на 20 лет.
В феврале 2018 года Федеральная служба безопасности задержала в Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Константин Давыденко целенаправленно собирал и передавал Украине "составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".
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