Пять человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Рязани

В Рязани грузовик столкнулся с городским автобусом. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД.

По информации ГИБДД, авария произошла в 10:00 в среду, 16 января. На регулируемом перекрестке водитель грузовика Hyundai врезался в автобус "Лиаз". Автобус следовал по городскому маршруту № 8. В момент ДТП в салоне находились десять пассажиров, уточнили в ведомстве.

В результате столкновения пять пассажиров автобуса получили травмы. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, чтобы установить обстоятельства случившегося.